Restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı

İzmir'de, kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'dan itibaren müşterilerine hizmet veriyor.

İzmir'de, kademeli normalleşme kapsamında yeniden açılan restoran ve kafeler saat 07.00'dan itibaren müşterilerine hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme kapsamında bugün itibariyle yeme-içme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul etmeye başladı.

Belirlenen kurallara göre ekmek kapılarını açan esnaf hazırlıklara geceden başladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından özellikle uzun zamandır kapalı olan kahvehaneler geceden temizlik için kolları sıvadı.

Müşteriler de sabah saatlerinde çorbacılara ve kahvehanelere gitti.

"İlk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var"

Konak'ta bir restoranda çalışan Metin Damyan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla izlediğini dile getirdi.

Açıklamanın ardından sabah 5'te dükkanı açtıklarını ve hazırlıklara başladıklarını belirten Damyan, "Şimdi de 'Bismillah' diyerek dükkanımızı müşterilerimize de açtık. Nafakamızı bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Müşteriler de özlemiş. Tabi ilk başta sağlık geliyor ama büyük özlem de var." diye konuştu.

İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğine değinen Damyan, sürecin herkes için hayırlı olması temenni etti.

Kahvahenede çaycılık yapan Mehmet Yıldız kahvehanelerin diğer işletmelere göre daha uzun süredir kapalı olduğunu anımsattı.

Bu yüzden Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklara hemen başladıklarına işaret eden Yıldız, "Sabah 6'da ocağın altını yaktık. Müşterilerimiz de çok özlemiş. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Müşteri olarak kahvehaneye gelen Halil Baran da dışarıda çay içmeyi özlediğini söyledi. Esnafın da zor günler geçirdiğini aktaran Baran, "İnşallah virüsten ve maskeden de kurtuluruz ve normal hayatımıza geri döneriz." dedi.

Sabah 7'de müşterilerin geldiği yeme içme yerleri 21.00'a kadar müşterilerine masada servis yapabilecek. Saat 24.00'e kadar ise paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz