İzmir'de rekreasyon alanı yakınındaki ot yangını söndürüldü İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan rekreasyon alanının yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan rekreasyon alanının yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yakınındaki otluk alana sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA