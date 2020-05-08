İzmir'de rekor operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi
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İzmir'de rekor operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi

İzmir'de rekor operasyon: 37 milyon makaron ele geçirildi
08.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:30

İzmir Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 konteyner içerisinde 37 milyon 190 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilerek, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek makaron yakalamasına imza atıldı.

İzmir Aliağa Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4 konteyner içerisinde 37 milyon 190 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilerek, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek makaron yakalamasına imza atıldı.

Aliağa Limanı'nda sigara kaçakçılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı operasyon şube personeli, bakanlığın bilgi sistemi üzerinden yaptığı risk analizinde, İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen bir beyannameyi riskli gördü. Yapılan analizde, içinde krepe edilmiş kağıt cinsi eşya bulunduğu söylenen iki şüpheli konteyner, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletilerek operasyon talimatı verildi.

Piyasa değeri 6 milyon 750 bin lirayı buluyor

Operasyona başlayan gümrük muhafaza ekipleri, açılan konteynerlerde ilk etapta krepe edilmiş kağıt yerine sigara üretiminde kullanılan ve kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 16 milyon 440 bin adet makaron ele geçirdi. Operasyonun devamında yürütülen ve genişletilen çalışmalarda ise açılan konteynerlerle bağlantısı bulunun iki konteyner daha açıldı. Bu konteynerlerde de 20 milyon 750 bin adet daha makaron tespit edilirken, toplam ele geçirilen miktar 37 milyon 190 bin adet oldu. Yapılan operasyon neticesinde Türkiye'de bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki makaron yakalamasına imza atıldı. Böylece piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 750 bin lira olan 37 milyon 190 bin adet makaronun sigara kaçakçılarının eline geçmesi engellendi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkındaki soruşturması devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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