İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

23.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
İzmir'de refüjdeki ağaca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Serkan Karadirek'in kullandığı 42 DSY 79 plakalı büro malzemeleri yüklü kamyon, Beyaz Evler Mahallesi 6. Sanayi Sitesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Araç burada bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavzada yaralanan sürücü Karadilek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bazı ağaçların zarar gördüğü kazada devrilen kamyon ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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