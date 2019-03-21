İzmir'de Raylı Sistemi İki Kat Artıracağız"

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "İzmir'de raylı sistemi iki kat artırarak kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağız" diye konuştu.

Soyer, yaptığı açıklamada seçilmeleri halinde 179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracaklarını, Buca-Halkapınar metro hattını, Çiğli tramvayını ve yapımı devam eden Narlıdere metrosunu da kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Projesi hazır olan Buca metro hattının temelinin en kısa sürede atılacağını bildiren Soyer, Buca metrosunun üniversite dahil olmak üzere 11 duraktan oluşacağını, toplam uzunluğunun 13.5 kilometre olacağını açıkladı.

Soyer, Çiğli'ye tramvay getireceklerini, projesi hazır olan Halkapınar-Otogar metrosunu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile tamamlayacağını kaydetti.

"Ulaşım gece de devam edecek"

Toplu ulaşımın artık tüm ana hatlarda gece boyunca da devam edeceğini söyleyen Soyer, Baykuş Seferleri'nin otobüs ve deniz ulaşımında olduğu gibi raylı sistemde de geçerli olacağını söyledi.

Halk Taşıt uygulamasıyla sabah ve akşam yoğun saatler arasında toplu taşıma ücretini yarı yarıya indireceklerini söyleyen Soyer, deniz ulaşımında olduğu gibi raylı taşımada da aktarma süresini iki kat artırarak 1,5 saatten 3 saate çıkaracaklarını belirtti.

Soyer, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacaklarını, Halkapınar Transfer Merkezi başta olmak üzere transfer merkezlerini insanların keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanına dönüştüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA