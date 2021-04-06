İzmir'de ramazan pidesi 3 liradan satılacak

İzmir'de, 250 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

İzmir'de, 250 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.

İzmir Fırıncılar Odasından yapılan açıklamada, pide fiyatlarının alınan kararla belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 gününden itibaren geçerli olacak." ifadelerine yer verildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz