İzmir'de ramazan pidesi 3 liradan satılacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
İzmir'de, 250 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.
İzmir'de, 250 gram ramazan pidesi 3 liradan satışa sunulacak.
İzmir Fırıncılar Odasından yapılan açıklamada, pide fiyatlarının alınan kararla belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, "Bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 gününden itibaren geçerli olacak." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz