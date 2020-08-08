İzmir'de pompalı tüfekli dehşetle ilgili 5 gözaltı İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin ölmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan pompalı tüfekli saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Güney Mahallesi 1142 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Çınar İbru, Erdi B. ve Tufan İ. isimli üç arkadaş yolda yürürken, kendilerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. 3 arkadaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 arkadaş ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çınar İbru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdi B. ve Tufan İ.'nin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

5 şüpheli gözaltında

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyette sorgularının sürdüğü öğrenilirken; olayı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiğinin, yapılacak sorgunun ardından netleşmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA