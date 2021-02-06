Pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan A.E. ile B.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.E, pompalı tüfekle evinin penceresinden sokaktaki B.T'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve vücuduna çok sayıda saçma isabet eden B.T'nin ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri A.E'yi saklandığı evinde pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı