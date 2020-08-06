İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
06.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:22

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Ufuk Gökçe (46) ile U.C. arasında dün akşam tartışma yaşandı.

Araya girenlerin müdahalesiyle ayrılan ikiliden U.C, bugün Ufuk Gökçe'nin iş yerinin bulunduğu Altındağ Mahallesi 4364 Sokak'a geldi.

U.C, sokaktaki 35 NA 817 plakalı kamyonetteki Gökçe'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ufuk Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan U.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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