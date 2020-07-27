İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı
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İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi yüksekten düştükten sonra yakalandı.

İzmir'de polisten kaçarken yüksekten düşen hırsızlık şüphelisi yakalandı
27.07.2020 07:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:00

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı hırsızlık şüphelisi yüksekten düştükten sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkaya Mahallesi 3010 Sokakta bir kişinin hırsızlık amaçlı evlere girdiği ihbarı üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada hırsızlık şüphelisinin S. E. olduğunu tespit etti.

Takibe alınan şüpheliyi kovalayan 2 polis memuru düşerek hafif yaralandı, şüpheli ise kaçtığı esnada yüksekten düşerek yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheliyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavisi yapılan şüpheli işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Aynı hastanede tedavi gören polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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