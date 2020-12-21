Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
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Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı

21.12.2020 07:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:28

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille kaçan şüpheli, araçtaki 2 kadını ve otomobili bırakıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille kaçan şüpheli, araçtaki 2 kadını ve otomobili bırakıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 TEZ 19 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayıp kaçan otomobil sürücüsünün peşine düşen ekipler, aracı, Konak ilçesi Emir Sultan Mahallesi'nde ara bir sokakta, içinde 2 kadınla birlikte terk edilmiş halde buldu.

Kadınlardan birinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Araçtaki diğer kadın S.K. ise ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

S.K'nin, ifadesinde otomobil sürücüsünü tanımadığını, hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını ve yolu kaybettiklerini, sürücünün ise ehliyeti olmadığı için polisi görünce kaçarak kendilerini ara sokakta bıraktığını söylediği iddia edildi.

S.K, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandıktan sonra evine gönderildi.

Öte yandan, otomobilde arama yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken, araç ekiplerce bağlandı.

Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı
Polisin kovaladığı sürücü araçtaki 2 kadını bırakıp yaya olarak kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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