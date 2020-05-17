İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi
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İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın içerisinden bin 68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi
17.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:55

İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın içerisinden bin 68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibe alınan araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından TIR'da yapılan aramada, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış halde bin 68 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonun ardından TIR'da bulunan iki kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de polisin durdurduğu TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: İHA

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