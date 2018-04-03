İzmir'de Polisin Darp Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde polis memurları tarafından 2 kişinin darbedilmesine ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından kimlikleri tespit edilen 3 polis memurunun görevden el çektirildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir Barosu avukatlarından Kubilay Büber, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir müvekkilinin kendisiyle paylaştığı hastane güvenlik kamerası kayıtlarında polis memurlarının 2 kişiyi darbettiği anların bulunduğunu söyledi.

Dikili'de 30 Aralık 2017'de yaşanan olayla ilgili görüntülerde polis aracından çıkarılan 2 kişiden birinin hastane acil girişinde, diğerinin ise hastane içerisinde tekme ve yumruklarla darbedildiğinin görüldüğünü dile getiren Büber, darbedilenlerin kim olduğunu tespit edemediklerini bildirdi.

Valilik açıklaması

Görüntüler üzerine İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili polis memurları hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüntülerle ilgili kamu görevlileri hakkında adli ve idari açıdan derhal soruşturma başlatılmış, Emniyet Genel Müdürlüğünce soruşturmayı yürütmek üzere 2 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından görüntülerden kimlikleri tespit edilen 3 polis memuru görevden el çektirilmiştir." ifadelerine yer verildi.