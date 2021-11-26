Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir polisi memurunu bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan zanlı, ayağından vurularak yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir polisi memurunu bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan zanlı, ayağından vurularak yakalandı.

Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen ve sokakta gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden M.G'yi (38) uyardı.

Polise küfürle karşılık veren M.G, polis memuru E.Y.Y'yi (44) bıçakla yaralayıp kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada polis, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi ayağından vurdu. Sokakta, zanlı tarafından kovalamaca sırasında yere atıldığı belirtilen 6 bıçak bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, zanlı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının kendisini uyaran polis memuruna bıçakla saldırması yer alıyor.

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

Son dakika haber: Polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı

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AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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