İzmir'de polis ve doktorları darp eden şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve yakını, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve yakını, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Birimi'nde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı. E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.'yi darp etti. E.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, İ.H.Ç. ise kaçtı. Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö.'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı