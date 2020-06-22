İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimi İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği maske talimatının yürürlüğe girmesiyle, İzmir'de de maske denetimleri sıklaştı.

İzmir'de polis ekiplerinden maske denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği maske talimatının yürürlüğe girmesiyle, İzmir'de de maske denetimleri sıklaştı. Kordonboyu'nda denetim yapan ekipler, maske takmayan vatandaşlara idari işlem cezası uyguladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valisine gönderilen talimatın ardından İzmir'de de denetimler arttı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, kentin en kalabalık noktalarından olan Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu'nda maske denetimi yaptı. Bunun yanı sıra polis araçlarından da sık sık maske takılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari işlem cezası uygulanırken, takmaları için maske de polis ekipleri tarafından verildi. Denetimlerin, şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA