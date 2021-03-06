Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi

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Son dakika habere göre İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.