Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi

06.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:13

Son dakika habere göre İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.

İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi. Toplamda denetlenen 108 iş yerinden 15'ine idari işlem yapıldı.

Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 21:13:23. #1.16#
title