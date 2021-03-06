Son dakika haberi! İzmir'de polis ekiplerinden koronavirüs denetimi
06.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:13
Son dakika habere göre İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi.
İZMİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde aylar sonra sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi gününde, polis ekipleri kafe, restoran ve işletmeleri dolaşarak denetim gerçekleştirdi. Toplamda denetlenen 108 iş yerinden 15'ine idari işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı