Polis ekipleri kafe ve restoranların Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü polis ekiplerince, kafe ve restoranların salgın tedbirleri kontrol edildi.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi günü vatandaşlar, özellikle sahillerdeki mekanlara akın etti. Konak'ta Kordon Boyu'ndaki kafe ve restoranları dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri de kafe ve restoranlarda Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirleri kontrol etti.

Vatandaşların HES kodunu kontrol edip maske denetimi yapan ekipler, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

İş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle dolu olup olmadığını kontrol eden ekipler, çimlerde oturan çok sayıda kişiyi de maske takması ve sosyal mesafeye uyması yönünde uyardı.

Öte yandan, güzel havayı fırsat bilip sahil kenarına akın eden çok sayıda kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve birçoğunun da maske takmadıkları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör