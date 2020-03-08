İzmir'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, Güncel

İzmir'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçenin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.

08.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:22
İzmir'de polis ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçenin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.

İlçede bazı noktalarda uygulama yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve ilçeyi gezmeye gelen kadınlara sürpriz yaptı.

Denetim için durdurulduğunu düşünen pek çok kadın sürücü, polisin kendisini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

İlçeyi toplu halde gezmeye gelen kadınları taşıyan minibüsü durduran polisler, buradakilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Minibüsteki yolcular ekiplerin bu hareketinden dolayı memnuniyetlerini belirterek çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: AA

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Manşet

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