Son dakika... İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Haberler

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Son dakika... İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı İzmir'in Konak ilçesinde polis aracının ağaca çarpması sonucu 1'i kadın 2 polis memuru yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde polis aracının ağaca çarpması sonucu 1'i kadın 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 A 81372 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı durumdaki 1'i kadın 2 polis memuru İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

Son dakika... İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

Son dakika... İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa

Polis Memuru, Polis, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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