İzmir'de polenler 9 ay atmosferde kalıyor

Polen alerjisi ve astımı olanlar Kovid-19 gibi viral enfeksiyonlara daha yatkın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İmmunoloji ve Allerjik Hastalılar uzmanı Doç. Dr. Özlem Göksel, Almanya Münih Teknik Üniversitesi ile yaptıkları ve geçen ay yayınlanan global araştırmada, polenlerin Kovid-19'a karşı doğal bağışıklık sisteminin az çalışmasına neden olduğunun ortaya çıktığını söyledi. İzmir'de polenlerin 9 ay boyunca atmosferde kaldığını dile getiren Doç. Dr. Göksel, "Polen alerjisi ve Kovid-19'u ayırmak için alerjiniz olan polenlerin atmosfere çıkıp çıkmadığından haberdar olun. "www.polenalerji.ege.edu.tr" adresinden İzmir Polen Alerji Bültenini düzenli olarak takip edebilirsiniz" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İmmunoloji ve Allerjik Hastalılar uzmanı Doç. Dr. Özlem Göksel, Ege Üniversitesi EgeSAM Aerobiyoloji ekibi olarak, Ankara ve Koç Üniversitesinden araştırmacıların katıldığı Almanya Münih Teknik Üniversitesi (TUM) liderliğinde gerçekleştirilen ve kısa süre önce yayınlanan global araştırmanın, polenlerin Kovid-19'a karşı doğal bağışıklık sisteminin az çalışmasına neden olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Polen Alerjisi ve Kovid-19'u ayırmak için polenlerin atmosfere çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Göksel, "Prof. Dr. Aykut Güvensen ve Arş. Gör. Dr. Uluş, her hafta düzenli olarak atmosferik polenlerin tür ve sayılarını tespit ediyor. Hava durumuyla birlikte 'www.mgm.gov.tr' ya da 'www.polenalerji.ege.edu.tr' internet adreslerinden İzmir Polen Alerji Bültenin düzenli olarak takip edilebileceğini belirtti.

Kovid-19'u her yıl tekrarlayan polen alerjinizle karıştırmayın

Ege Üniversitesi EgeSAM (Translasyonel Pulmonoloji Araştırma Merkezi) Aerobiyoloji Ekibi üyeleri Göğüs Hastalıkları ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Güvensen ile Güney Avrupa ülkeleriyle yaptıkları araştırmada, Akdeniz iklimine sahip ülkelerde polenlerin yılın neredeyse tümüne yakın bir süre atmosferde bulunduklarını belirlediklerine vurgu yapan Doç. Dr. Göksel, "İzmir için polenler Ocak ayında atmosfere çıkmaya başlıyor ve Eylül-Ekim aylarına kadar neredeyse yılın 9 ayında atmosferimizde kalıyor. Hangi polene karşı alerjinizin olduğunu biliyorsanız, bu polenlerin atmosfere çıkış tarihlerini takip etmeniz önerilir. Böylece yeni başlayan burun akıntısı, hapşırık, nezle halinizin Kovid-19 ya da başka bir viral enfeksiyona mı, yoksa bahar alerjinize mi bağlı olduğunu ayırt edebilirsiniz" diye konuştu.

Maskeler polenden de koruyor

Havada polenlerin çok yüksek olduğu gün ve saatlerde mümkün olduğunca dış ortam aktivitelerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Göksel, "Polenlerin düşük olduğu saatlerde yapacağınız dış ortam aktivitelerini takiben eve dönüşte kıyafetlerinizi tamamen değiştirmeniz ve kısa bir duş almanız sizi hem polen hem de virüs etkisinden koruyacaktır. Ayrıca Kovid-19 bulaşmasından korunmak amacı ile taktığınız iyi bir maskenin aynı zamanda sizi polenlerin istenmeyen etkisinden koruyacağını da biliniz. Maskenizin kalitesine güvenmiyorsanız çift maske takınız" dedi.

Alerjinin genetik bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Göksel, alerjenin yanı sıra pek çok kişiye ait ve çevresel faktörün bağışıklık sisteminin uygunsuz ve yetersiz çalışmasına neden olabileceğini belirtti. Doç. Dr. Göksel, "Güçlü bağışıklık sistemi hem virüsle hem de polenlerle savaşta gerekli ilk koşuldur. Bugüne kadar yapılan çok sayıda araştırma polen alerjisi ve astımı olan bireylerin viral enfeksiyonlara daha yatkın olduğunu göstermiştir. Bir alerji hastasının Kovid-19 viral enfeksiyonuna yatkın olmasında kritik nokta; hastanın astım ve alerji ilaçlarını kullanması gerektiği şekilde kullanmamasıdır. Araştırmalarımız polenlerin Kovid-19'a karşı doğal bağışıklık sistemimizin az çalışmasına neden olduğunu gösteriyor. Doktorunuz tarafından reçete edilen alerji ve astım ilaçlarınızın Kovid-19'a karşı doğal bağışıklık sistemini güçlendireceğini biliniz ve düzenli kullanınız. Polenlerin pik yaptığı mevsimlerde maske takmanızın, sosyal mesafenin ve hijyen kurallarına uymanın önemi daha da artmaktadır. Polenler de korona virüs ile aynı yolu kullanarak solunum yolu ile alerjik nezle ve astıma neden olurlar. Virüse karşı uyguladığınız genel hijyen kuralları, kişileri polenlerin bağışıklık isteminizi zayıflatabilen etkilerinden de koruyabildiği için mutlaka uygulanmalıdır" diye konuştu.

Kovid-19 zatürreye, polen astıma neden oluyor

Türkiye'de yaygın olarak görülen İngiliz varyantı Kovid-19 virüsünün boğazda kalma süresin biraz daha fazla olduğunu ve önceki varyantlara göre üst solunum yolu semptomlarını biraz daha arttırdığını dile getiren Doç. Dr. Göksel, "Korona virüsün bulaşıcı mikrobik bir enfeksiyon, alerjinizin ise bulaşıcı olmayan, her yıl aynı zamanlarda tekrar etmesi beklenen bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu unutmayın. Ortak noktası her ikisinin de sıklıkla burun ve boğazı temsil eden üst hava yolları ve akciğerleri temsil eden alt hava yollarını tutmasıdır. Kovid-19'un alt hava yolların inmesi zatürre ile kendini gösterirken, polene bağlı saman nezlesinin alt hava yollarına inmesi astım ile kendini gösterir" dedi.

Kaynak: Bültenler