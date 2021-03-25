İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın
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İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

25.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:47
İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü'ne ait bir depoda yangın çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü'ne ait bir depoda yangın çıktı. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçları bulunan depodaki yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Yangını göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangında kimsenin zarar görmediği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın
İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın
İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:48:11. #1.15#
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