İzmir'de plastik öğütücü makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik öğütücü makinesine kapılan İşçi olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde bulunan bir Geri Dönüşüm atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit(26), geri dönüşüm için öğütücü makinesine plastik boruları attığı sırada, makineye ayağını kaptırdı. Makineye kapılan ve kurtulamayan talihsiz genç, feci şekilde olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 110 AKS ekipleri, genç işçinin cansız bedeninin bir kısmını makineden kurtardı.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, savcının incelemelerinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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