İzmir'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik imalatı yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Karacaoğlan Mahallesi 170 Sokak'taki bir fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan