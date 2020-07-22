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İzmir'de plaj voleybolu heyecanı

İzmir geçen yılki BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ardından bu yıl yine aynı branşta uluslararası iki organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İzmir'de plaj voleybolu heyecanı
22.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:39

İzmir geçen yılki BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ardından bu yıl yine aynı branşta uluslararası iki organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

16-20 Eylül tarihleri arasında U18, 23-27 Eylül'de ise U22 Avrupa Plaj Voleybolu şampiyonaları art arda İzmir'de gerçekleşecek. Müsabakalar Selçuk'taki Pamucak plajlarında oynanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaları 35 ülkeden 128 takım, 256 sporcu katılacak.Organizasyonla ilgili Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Alper Aslandaş ve Beach-It Beach Sports Organization Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş katıldı. Katılımcılar tarafından turnuvanın ilk maçında oynanacak top sırayla imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, organizasyonun kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İzmir bu organizasyonlarla Avrupa plaj voleybolunun merkezi haline gelecek. Pandemi nedeniyle güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyede alınacak. Maçlar internet üzerinden de izlenebilecek. Şampiyonaların İzmir ve Selçuk'un tarihi ve turistik tanıtımına önemli katkıları olacak. Destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. Selçuk Belediye Başkanı Sengel, "Pandemi sonrası ilk büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu yüzden çok heyecanlı ve gururluyum" diye konuştu.


- İzmir

Kaynak: DHA

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