İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
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İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Halep kentinde PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile örgütün sözde Afrin Asayiş yapılanmasında görevli H.B., İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SURİYE'nin Halep kentinde PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile örgütün sözde Afrin Asayiş yapılanmasında görevli H.B., İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Bir diğer operasyonda ise FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan Y.T. ile M.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halep kentinde PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile örgütün sözde Afrin Asayiş yapılanmasında görevli H.B.'nin İzmir'de olduğu bilgisini aldı. MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli operasyon başlatan ekipler tespit edilen adreslerde M.A. ile H.B.'yi gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Y.T. ile M.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
İzmir'de PKK/YPG ile FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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