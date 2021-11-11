İzmir'de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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İzmir'de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'de, jandarmanın terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, jandarmanın terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'nin Halep kentinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri, yasa dışı yollarla da ülkeye giriş yaptıkları belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG adına silahlı eylemlere katıldığı belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova'da olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler, salı günü sabah saatlerinde, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


- İzmir

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