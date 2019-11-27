İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haber

İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:24
İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

'de terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi dış koordinasyon yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile terör örgütünün yönetici kadrosu arasındaki irtibatı sağladığı, Kandil ve İmralı'dan aldıkları emirleri örgüt üyelerine aktardıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et