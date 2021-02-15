İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

15.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:34
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli ile sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bazı şüphelilerin, örgütün kırsaldaki uzantılarıyla bağlantılı olduklarının değerlendirildiği öğrenildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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