İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
23.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:10

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan 12 kişi, örgüte üye olmaktan ise 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Üç şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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