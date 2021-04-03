İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Hastanede yatak bulunmadığı için öldüğü iddia edilen kadınla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

İzmir'de PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şahıs da adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

-İHA-

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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