İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:55
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı

'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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