İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

12.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve İzmir'in Foça ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon faaliyetleri kapsamında cezaevindeki örgüt mensuplarına "açlık grevi" tarzında eylem talimatlarını ilettikleri ve örgüt mensuplarına maddi yardım sağladıkları ileri sürüldü.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Ege TUHAYDER'de yapılan aramalarda, çok sayıda doküman, dijital materyal ile bir av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA