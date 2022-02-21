İZMİR'DE PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, durdurulan otomobil ve evlerindeki aramada sahte olduğu belirlenen 3 bin 900 TL, 200 ABD doları ve 35 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin sahte parayla yakıt alıp, yemek siparişi verdikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil tespit edilip, Gaziemir'de durduruldu. Otomobildeki şüpheliler M.Ş.N. ve T.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobilindeki aramada, sahte olduğu belirlenen 39 adet 100 liralık banknot, 200 dolar ile 35 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.