İzmir'de piyasa değeri bir buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri bir buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri bir buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 10 operasyonda, piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 10 operasyonda, piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde değişik adreslere 10 operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan 40 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 50 bin 200 adet makaron, bin 445 paket sigara, 64 kilogram tütün, bin 860 adet puro, 241 litre sahte içki, 502 litre etil alkol, 225 adet içki etiketi, 33 adet emtia, 13 adet cep telefonu ve 200 adet kimyasal madde ele geçirildi.

Gerçekleşen 10 operasyonda 17 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de piyasa değeri bir buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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