İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 6 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak eşya ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 11 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 64 bin 400 doldurulmuş makaron, 137 bin makaron, 250 likit sigara, 310 kilo tütün, 94 şişe sahte içki, 560 litre etil alkol, 15 tarihi sikke, 3 bin 810 cep telefonu, 7 bin 385 elektronik emtia, 15 bin 500 hap, 812 muhtelif emtia ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. 

 


İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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