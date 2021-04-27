İzmir'de piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ve depoya gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yeri ve depoya gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan tarihinde Konak ilçesinde bulunan bir iş yeri ve bir depoya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan toplam 232 bin adet kaçak bandrolsüz ve fotokopi bandrollü makaron, 210 bin 100 adet sarma sigara, 165 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 15 kilogram nargile melası, 16 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de piyasa değeri 6 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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