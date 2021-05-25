İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de son 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de son 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde toplam 34 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 40 bin 900 doldurulmuş makaron, 122 bin 400 makaron, 96 kilo nargile tütünü, 187 kilo tütün, 796 şişe kaçak içki, 3 bin 165 litre etil alkol, 16 sikke, 98 bandrol, 187 elektronik emtia, 2 bin 798 hap, 2 bin 588 muhtelif emtia ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 42 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 4 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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