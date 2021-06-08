İzmir'de piyasa değeri 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 27 bin 400 doldurulmuş makaron, 118 bin makaron, 96 paket kaçak sigara,148 kilo tütün, 150 puro, 32 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 7 sikke, 144 elektronik emtia, 16 bin 600 litre akaryakıt, 876 muhtelif emtia ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay