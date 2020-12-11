İzmir'de piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

11.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:50
İzmir'de piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eşzamanlı 3 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri 3 Milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:50:39. #1.14#
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