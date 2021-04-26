İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 613 bin 870 lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, son 1 hafta içinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon 613 bin 870 lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan'da kent genelinde 17 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, bin 375 paket kaçak sigara, 108 bin 600 adet makaron, 402 kilogram tütün, bin 389 adet puro, 443 adet muhtelif emtia, 263 adet tarihi eser, bin 800 litre kaçak akaryakıt ve 23 şişe sahte içki ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 613 bin 870 lira olduğu belitilirken, 1 milyon 942 bin 870 liralık vergi kaybının önlendiği kaydedildi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

 


İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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