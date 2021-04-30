İzmir'de piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 175 bin lira olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yeri ve depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin lira olan 3 bin 710 paket nargile tütünü ele geçirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yeri ve depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 175 bin lira olan 3 bin 710 paket nargile tütünü ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde bir iş yeri ve bir depoda kaçak nargile tütünü bulundurulduğuna dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 175 bin lira olan 3 bin 710 paket (576 kilogram) kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Güngör

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