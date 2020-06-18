İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi İzmir polisi Babalar Günü öncesi fırsatçılara 'dur' dedi İzmir'de, Babalar Günü öncesi çeşitli yollarla yurt dışından getirilen çok sayıda kaçak ve insan sağlığını tehdit eden ürünler yakalandı.

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İzmir polisi Babalar Günü öncesi fırsatçılara 'dur' dedi

İZMİR - İzmir'de, Babalar Günü öncesi çeşitli yollarla yurt dışından getirilen çok sayıda kaçak ve insan sağlığını tehdit eden ürünler yakalandı. Olayla ilgili iki kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü öncesi, vatandaşların saat ve parfüm gibi ürünlere ilgisinden faydalanan fırsatçılara 'dur' dedi. Ekipler, Konak ve Çeşme ilçelerinde çeşitli yollarla ülkeye sokulan kaçak kol saati ve parfüm olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen iki ayrı operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan gümrük kaçağı bin 25 adet değişik markalarda kol saati ve 171 adet çeşitli markalarda parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan M.S. ve M.M.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA