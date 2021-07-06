İzmir'de piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de, son bir haftada polisin kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İZMİR'de, son bir haftada polisin kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-04 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 40 bin 200 doldurulmuş makaron,  50 bin 200  makaron, bin 445 paket sigara, 64 kilo tütün, bin 860 puro, 241 şişe sahte içki, 502 litre etil alkol, 225 içki etiketi, 33 elektronik emtia, 13 cep telefonu, 200 kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. 


İzmir'de piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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