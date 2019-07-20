İzmir'de pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde pirina fabrikasının boşaltım bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de pirina fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde pirina fabrikasının boşaltım bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki pirina fabrikasının boşaltım bölümündeki kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevlerin söndürüldüğü yangında, boşaltım bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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