İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
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İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı

İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

İZMİR, 1 Temmuz itibariyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar gününde, eski canlılığına kavuştu.

İZMİR, 1 Temmuz itibariyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar gününde, eski canlılığına kavuştu. Halk, piknik yerlerinde aileleriyle mangal yakıp, top oynadı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, kısıtlamasız ilk pazar gününde İzmir eski hareketliliğine kavuştu. İzmirlilerin, piknik yapmak, mangal yakmak için gittikleri İnciraltı Kent Ormanı, canlandı. Halk, aileleriyle birlikte kahvaltı yapıp, mangal yaktı, çocuklar top oynayıp, ip atladı. Eşi ve çocuğuyla birlikte kahvaltı yapmaya gelen Esra Akgün (30), "Aylar sonra dışarıdayız, mutluyuz. Kendimizi dışarıya attık. Ailecek kahvaltıya geldik. Aylarca evde kapalı kaldık, kısıtlama biter bitmez de soluğu dışarıda aldık. Keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Ülkü Karabey (49) de, "Aylarca evde kalmak bizi çok yordu ama evde kalmamız gerekiyordu. Şu an burada olmak bize çok iyi geldi. Hava çok güzel. Kontrolü elden bırakmamaya çalışıyoruz. Diğer oturan kişilerle aramızdaki mesafeye dikkat ediyoruz. Bizim için çok iyi oldu. İnşallah, bu virüs sürecini atlatırız ve tekrar o günlere geri dönmeyiz" diye konuştu.

İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı
İzmir'de piknik yerlerinde 'kısıtlamasız pazar' canlılığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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