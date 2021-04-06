İzmir'de pide fiyatları belirlendi
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İzmir'de pide fiyatları belirlendi

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İzmir'de pide fiyatları belirlendi

Peki Ramazan pidesi bu yıl ne kadar? İşte 2021 yılı güncel pide fiyatları...

Her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi oruç ibadetine hazırlığını sürdürüyor. Sofralardan eksik olmayan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2021 yılı fiyatının ne kadar olduğu Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı belirlendi. Buna göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak olan Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 gününden tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu sene ise kilosu 11-11,5 lira olması beklenirken 365 gram sade pide bu yıl büyük bir ihtimal ile 4 liradan satışa çıkacak. Fırıncılar 250 gramdan az pide olmayacağını söyledi. İllere göre ramazan pidelerinde değişiklik yaşanacağını söyleyen fırıncılar genel olarak pidenin kilosunu 11,5 üstüne çıkmayacağını da ekledi. Ekmek işverenleri sendikasının açıklamasına göre, İstanbul ili için 350 gram sade pide vatandaşlara 4 liradan satılacak. Yumurtalı, susamlı pidelerin ise 410 gram olarak 5 liradan satılacağı söylendi.

Kararın sendika yetkilileri, esnaf tüccarları ve İstanbul Valiliği ile birlikte ortak karar ile alındığı öğrenildi. 2020 senesinde pide fiyatları ise İstanbul ili için 350 gram sade pide fiyatı 3 lira olurken 400 gram çeşitli pide ise 4 liradan satılıyordu. Ankara ilinde 275 gram pide 2,5 liradan satılırken İzmir ilinde ise 300 gramı 3 liradan satılıyordu.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:10:33. #1.14#
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