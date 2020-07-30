İzmir'de Petkim yakınındaki otluk alanda yangın İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, yangın çıktı.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA