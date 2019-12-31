: İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlının "ATM" görüntüsü ortaya çıktı

31.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:05

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, bir polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlının, eşini öldürdüğü doktorla ATM'ye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyonda yaralı olarak yakalanan katil zanlı Enver Y'nin, Harun Gülcemal'i zorla para çekmek için ATM'ye götürdüğü anların görüntüsü güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, doktor Gülcemal'in para çekmek için ATM'ye gitmesi, Enver Y'nin ise doktorun arkasında beklemesi görülüyor.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli bir kişi tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, para istediği Mehmet Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

Katil zanlısı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek bir bankanın ATM'sine götürmüş, kartından 1500 lira çektirmiş, ardından Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden Enver Y. 1'inci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki 2 adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının sahte isim kullanmadan otele kayıt yaptırdığı, 3 gün önce de Diyarbakır'dan geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde 2 kişi daha gözaltına alınmış, Enver Y. bir özel hastanedeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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