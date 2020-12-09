İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi

09.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:22
İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, korona virüs denetimleri kapsamında pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, korona virüs denetimleri kapsamında pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 344 bin 218 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından, bugün kent genelinde bulunan pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiğine dair paylaşımda bulundu. 303 denetim ekibi ve 798 personelin katılımı ile 55 pazar yerinde denetimler gerçekleştirildi. 102 pazar esnafına 20 bin 280 lira idari para cezası kesilirken, 15 pazar esnafı hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Ayrıca pazar yerlerinde 11 bin 251 vatandaş denetlenirken, 275 vatandaşa 250 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde ise 2 bin 275 araç denetlendi. Kapasite sınırlamasına uymayan 2 toplu ulaşım aracı tespit edilirken, 10 toplu ulaşım aracına ise 22 bin 938 lira idari para cezası kesildi. 1 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, toplu ulaşım araçlarında 7 bin 974 vatandaş denetlenirken, 49 vatandaşa 50 bin 850 lira idari para cezası kesildi. - İZMİR

İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi
İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İzmir'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 795 bin lira ceza kesildi
İzmir'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 795 bin lira ceza kesildi
Kadıköy'de, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı
Kadıköy'de, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yapıldı
1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi
1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Tisserand Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:25:02. #1.15#
title